Три простых способа экономить на связи

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За прошлый год россияне увеличили время использования мобильных приложений на 40%. По данным оператора Tele2, в 1,5 раза вырос и потребляемый абонентами интернет-трафик. Вместе с представителями компании мы выбрали наиболее эффективные и простые способы, которые помогут снизить расход гигабайт.

Проверим настройки. Вы удивитесь, но в первую очередь экономить интернет вам поможет сам гаджет. Для этого в настройках необходимо зайти в раздел «Передача данных» и выбрать «Экономия трафика». Телефон запретит приложениям подключаться к Сети в фоновом режиме – то есть тогда, когда они вам не нужны. Также он будет сжимать часть трафика на используемых сайтах.

Выберем оптимальное качество. Больше всего интернета обычно уходит на видео и музыку. Но и здесь есть выход. Если в настройках YouTube или других видеосервисов вы выберете более низкое разрешение картинки – 360 или 480, то на порядок снизите расход. Такой же подход применим в приложениях для музыки, где можно поменять качество звука. Протестируйте и определите, какие настройки вам идеально подойдут.

Отключаем автообновления. Да, обновлять приложения необходимо. Но иногда бывает так, что новые версии программ накатываются практически одновременно, и трафик буквально «улетает» за ночь. Чтобы избежать этого, в настройках укажите, что такие процессы телефон должен делать только в сети WiFi ну или по крайней мере спрашивать, даете ли вы разрешение на обновление именно сейчас или скачаете все позже, когда обновится пакет интернета на тарифе.

Ну и напоследок – полезный совет. Умение экономно расходовать интернет – очень полезный навык. Но при этом важно знать еще один лайфхак для экономных. Трафик можно докупить по цене ниже, чем на тарифе. Если вы клиент Tele2, это доступно в приложении «Мой Tele2». Для этого открывайте раздел «Управление ГБ» и приобретайте остатки у других пользователей. Цена – всего от 15 рублей за гигабайт.

К слову, приложение «Мой Tele2» удобно иметь на смартфоне и для решения других вопросов. Сегодня оно практически заменяет салон связи и позволяет получать оперативную консультацию специалиста в чате, заказывать SIM, самостоятельно настраивать тариф и услуги. А также в нем можно получить промокоды на скидки и подарки от партнеров оператора. К примеру, сейчас доступны бесплатные электронные книги, уроки английского, подписки на кино и музыку и многое другое.