Три пристани, кафе, маяк и амфитеатр должны появиться на набережной в Рязани.

В пятницу, 20 сентября, выступил с отчетом вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов. Рассказ о проделанной работе он начал с благоустройства Рязани.

По словам Бранова, пешеходный маршрут, о котором много говорилось раньше, обретает зримые очертания. Начинается маршрут в Лесопарке, затем идет Рязанская ВДНХ (бывший торговый городок), после Кремль с Кремлевским сквером, Соборная площадь, Лыбедский бульвар, улица Мюнстерская.

Отдельно Бранов остановился на проекте городской набережной от Кремля до Орехового озера. Правительство региона выделило средства на разработку проекта благоустройства территории берегов рек Трубеж и Ока, которые пока никак не используются.

Планируется, что проект должен быть готов в 2025 году, после этого Рязань попытается получить федеральные средства на строительство набережной. Там могут появиться три пристани, маяк, амфитеатр, кафе. Будут дорожки для прогулок.

По словам Бранова, в городе продолжится озеленение, благоустройство дворовых территорий.