Три мирных жителя погибли при атаке ВСУ санатория в Белгородской области

Трое мирных жителей погибли при атаке территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области. Страшные данные сообщил утром 23 августа губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Находившиеся на улице люди получили ранения. Двое мужчин умерли на месте, третий пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи.
Атака стала второй за день. Ранее на санаторий БПЛА сбросил 2 гранаты, люди не пострадали, здания получили повреждения.