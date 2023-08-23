Среда, 23 августа, 2023
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Три мирных жителя погибли при атаке ВСУ санатория в Белгородской области

7info
Фото: t.me/vvgladkov

Трое мирных жителей погибли при атаке территории санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области. Страшные данные сообщил утром 23 августа губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Находившиеся на улице люди получили ранения. Двое мужчин умерли на месте, третий пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи.

— Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших, — написал Гладков.

Атака стала второй за день. Ранее на санаторий БПЛА сбросил 2 гранаты, люди не пострадали, здания получили повреждения.

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