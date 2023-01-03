Три магнитные бури ожидаются до конца января

До конца января 2023 года ожидаются три магнитные бури. Прогноз опубликовал сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным учёных, бури ожидаются 19, 20 и 26 января. По прогнозам они достигнут уровня G1 — самого слабого из возможных.

С 4 по 6 января, а также 18 и 27 числа состояние магнитосферы будет возбуждённым. В остальные дни первого месяца года магнитосфера останется спокойной.

Магнитные бури могут влиять на многие сферы жизнедеятельности человека, особенно заметны они для метеозависимых людей, состояние которых ухудшается.