Вторник, 3 января, 2023
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Три магнитные бури ожидаются до конца января

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Изображение от jcomp на Freepik

До конца января 2023 года ожидаются три магнитные бури. Прогноз опубликовал сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным учёных, бури ожидаются 19, 20 и 26 января. По прогнозам они достигнут уровня G1 — самого слабого из возможных.

С 4 по 6 января, а также 18 и 27 числа состояние магнитосферы будет возбуждённым. В остальные дни первого месяца года магнитосфера останется спокойной.

Магнитные бури могут влиять на многие сферы жизнедеятельности человека, особенно заметны они для метеозависимых людей, состояние которых ухудшается.

Три магнитные бури ожидаются до конца января
Фото: xras.ru

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