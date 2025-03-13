Три любимые женщины Сергея Куприка в программе «Однажды…» на НТВ

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+) на НТВ Сергей Куприк расскажет о женщинах, сыгравших огромную роль в его судьбе, Дмитрий Астрахан поведает о неожиданной для всех трансформации, а Анжелика Неволина вспомнит отчима Александра Демьяненко, который любил её как родную дочь.

Исполнителю шансона Сергею Куприку исполнилось 50 лет. Он вышел на сцену в 90-х годах прошлого века в составе группы «Лесоповал», однако блистательной карьеры могло не случиться, если бы не три женщины, изменившие его судьбу. Первой стала мама: она подарила сыну-подростку гитару. Позже в Музыкальном училище имени Гнесиных Сергей встретил педагога Наталью Андрианову. Именно она посоветовала маме Сергея отвести сына на прослушивание к создателю «Лесоповала» Михаилу Таничу. А много лет спустя, когда Сергей гастролировал с «Лесоповалом» по Америке, он познакомился с будущей женой – Еленой. С тех самых пор – счастлив, востребован и согрет.

Повезло с женой и Дмитрию Астрахану: Елена посвятила себя семье и подарила мужу пятерых наследников. Семья живёт в Подмосковье: здесь Астрахан черпает вдохновение и набирается сил. В 2011 году он покорил страну, сыграв в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Как режиссёр Астрахан значится в титрах более 30 кинопроектов, как актёр – в сотне. В 2022 году ему предложили набрать свой режиссёрский курс во ВГИКе и стать художественным руководителем театра «Школа современной пьесы». Астрахан согласился, сохранил труппу, но название изменил на «Театр на Трубной». Свежая постановка – комедия «Свадьба Кречинского». А сколько всего в планах!­

Реклама

Не мыслит себя вне любимой профессии и заслуженная артистка России Анжелика Неволина. Ей повезло учиться мастерству у Льва Додина, Вадима Абдрашитова, Алексея Балабанова и Владимира Бортко. Но особую роль в её судьбе сыграл отчим – актёр Александр Сергеевич Демьяненко. Он никогда не лез к приёмной дочери с наставлениями, не подкупал её подарками. Просто жил рядом и любил свою семью. Сегодня Анжелика и сама – знаменитая актриса. В кино Неволину увидишь не часто, а на сцену она выходит с удовольствием. Её согревают аплодисменты зрителей и добрая память о любимых людях.