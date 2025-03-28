Три именных избирательных участка появились в Рязанской области

Состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Рязанской области.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о досрочном освобождении от обязанностей членов ТИК с правом решающего голоса Спасского района и Советского района Рязани, вопросы ротации составов и резерва составов ряда избирательных комиссий региона и внесены изменения в отдельные постановления.

Принято решение о присвоении статуса именных избирательных участков трём участковым избирательным комиссиям (УИК) в Михайловском и Захаровских районах. На каждом из этих участков установлены информационные стенды, посвящённые памяти выдающихся личностей.

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Захаровский район: Участковая избирательная комиссия № 54 получила имя известного композитора Александра Васильевича Александрова. Его творчество оставило глубокий след в музыкальной культуре России, этот участок станет символом уважения к его наследию.

Михайловский район: Два участка получили имена в память о героях, погибших в ходе специальной военной операции. Участок № 239 назван именем рядового Никиты Аманова. Участок № 260 получил название в честь гвардии старшего лейтенанта Григория Филатова. Их имена служат примером мужества и преданности Родине.

— Решение о присвоении статуса именных избирательных участков имеет важное символическое значение. Оно направлено на укрепление исторической памяти, повышение гражданской активности и усиление вовлеченности граждан в избирательный процесс, — говорится в сообщении регионального Избиркома.