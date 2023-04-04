spot_img
Вторник, 4 апреля, 2023
7info

Три дня с 5 по 7 апреля в Рязани будут отключать электричество

На главнуюНовости Рязани

В течение трёх дней с 5 по 7 апреля для ремонта воздушной линии в Рязани будут отключать электричество. Адреса отключения сообщила пресс-служба городской администрации.

В среду, 5 числа, без света с 08.30 до 16.00 останутся дома 1-126 по улице Колхозной, дома № 1, 1А, 2 по улице Школьной в посёлке Семчино.

6 и 7 числа на это же время останутся без электричества дома № 1И, 1Л, 1Н, 3-20 по улице Школьной посёлка Семчино.

Работы производит МУП «РГРЭС».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации