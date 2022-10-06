Три четверти рязанцев проголосовали за отмену новогодних торжеств

74% жителей Рязани высказались за отказ от новогодних гуляний.

Идея отказа от новогодних торжеств принадлежит Калуге, её подхватили и другие российские города. Деньги, запланированные на концерты и иллюминацию, будут переданы на помощь мобилизованным.

Опрос открыт в Telegram канале 62Инфо. На утро 6 октября проголосовал 521 респондент. 16% рязанцев за сохранение праздников для «возможности отвлечься». Каждый десятый — 10% – затруднился с ответом.

О сокращении новогодних мероприятий заявили власти Калуги, Тобольска, Белгорода и Калининграда.

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