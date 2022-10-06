Четверг, 6 октября, 2022
Татьяна Проводина

Три четверти рязанцев проголосовали за отмену новогодних торжеств

На главнуюНовости Рязани
Изображение от serhii_bobyk на Freepik

74% жителей Рязани высказались за отказ от новогодних гуляний.

Идея отказа от новогодних торжеств принадлежит Калуге, её подхватили и другие российские города. Деньги, запланированные на концерты и иллюминацию, будут переданы на помощь мобилизованным.

Опрос открыт в Telegram канале 62Инфо. На утро 6 октября проголосовал 521 респондент. 16% рязанцев за сохранение праздников для «возможности отвлечься». Каждый десятый — 10% – затруднился с ответом.

О сокращении новогодних мероприятий заявили власти Калуги, Тобольска, Белгорода и Калининграда.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/