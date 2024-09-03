Три человека пострадали в результате ДТП в Пронском районе

В ДТП в Пронском районе пострадали три человека, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

2 сентября, примерно в 12 часов дня, на 69-м километре автодороги «Рязань-Пронск-Скопин» произошло ДТП.

Водитель автомобиля «Форд Фокус», 37-летний житель Спасского района, столкнулся с автомобилем «Митсубиси Аутлендер», которым управлял 63-летний водитель из Москвы. В машине также находилась 58-летняя пассажирка из столицы.

После аварии все участники происшествия обратились за медицинской помощью из-за полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.