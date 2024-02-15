Четверг, 15 февраля, 2024

Три человека пострадали в ДТП под Рязанью

Автор: 7info

Опубликовано

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП с опрокидыванием автомобиля.

14 февраля, примерно в 8:50 утра, в Рязанском районе на 13-м километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», 66-летний житель города Спасск-Рязанский, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», по предварительным данным, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21213, за рулем которого находился 72-летний житель Рязанского района.

В результате аварии водители автомобилей и 69-летняя пассажирка ВАЗ-21213 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Три человека пострадали в ДТП под Рязанью
Три человека пострадали в ДТП под Рязанью

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