Три человека пострадали в ДТП под Рязанью

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности вчерашнего ДТП с опрокидыванием автомобиля.

14 февраля, примерно в 8:50 утра, в Рязанском районе на 13-м километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш», 66-летний житель города Спасск-Рязанский, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», по предварительным данным, столкнулся с автомобилем ВАЗ-21213, за рулем которого находился 72-летний житель Рязанского района.

В результате аварии водители автомобилей и 69-летняя пассажирка ВАЗ-21213 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.