Три человека пострадали в ДТП на улице Чкалова

В ДТП на улице Чкалова в Рязани пострадали три человека.

Авария произошла накануне около 9 вечера в районе дома 68. «Мазда 3» под управлением 33-летнего жителя Ряжска при выезде с прилегающей территории столкнулась с двумя легковушками – «Фиат Альбеа», за рулём которой был 26-летний рязанец, и ВАЗ-2110 под управлением 23-летнего жителя Рязани. Предварительную информацию сообщили в управлении МВД по области.

Водитель и 24-летняя пассажирка «Фиата» получили травмы, пострадал и водитель ВАЗа. Им оказали медпомощь.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.

Всего за сутки на рязанских дорогах произошло 6 дорожных аварий, в результате которых пострадали 11 человек, – отмечает управление МВД.