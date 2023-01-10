Три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Рязани

В Рязани накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля, пострадали 3 человека. Подробности привели в региональном главке МВД.

Всё произошло 9 января около 19:55 возле дома 1а строение 5 по улице Интернациональной. По предварительным данным, 40–летний рязанец за рулём Datsun on-DO совершил столкновение с Kia Optima, которым управляла 30-летняя местная жительница.

Водитель и 15-летний пассажир Datsun, а также водитель Kia были травмированы. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка случившегося.