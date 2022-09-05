Три человека погибли в автокатастрофе с двумя грузовиками в Михайловском районе

В Михайловском районе 4 августа около 17:50 произошла автокатастрофа, которая унесла жизни трёх человек.

Предварительные данные о ДТП сообщили в УМВД по Рязанской области. На 228-ом километре трассы Р-22 Каспий 33-летний житель Подмосковья за рулём Ford Focus столкнулся с грузовиком Volvo, которым управлял 56-летний водитель.

От удара легковушку отбросило в КамАЗ, который двигался в попутном направлении, под управлением 40-летнего мужчины.

От полученных травм скончались водитель Ford Focus, 20-летний пассажир и пассажирка, личность которой устанавливается. Водитель Volvo получил травмы, ему оказали медпомощь.

Ведётся проверка случившегося.