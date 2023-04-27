Три центра «Мои Документы» в Рязани в праздничные дни будут работать в обычном режиме

Центры «Мои Документы» в Рязани и Рязанской области публикуют график работы в предпраздничные и праздничные дни:

1 мая – нерабочий праздничный день

8 мая – выходной день

9 мая – нерабочий праздничный день

Подразделения в ТЦ «Европа» на улице Новоселов и в ТЦ «Глобус» в Дядьково работают в обычном режиме – с 9 до 21 часа.

Подразделение в ТЦ «М5 Молл» на Московском шоссе работает в обычном режиме – с 10 до 21 часа.

Получить услугу по регистрации ТС в предпраздничные и праздничные дни в офисе МФЦ в ТЦ М5 Молл будет возможно 2, 3, 4, 5, 6 мая с 10 до 18 часов исключительно по предварительной записи.

Дополнительная информация по телефонам: 8 800 11 000 11 (бесплатный), +7 (4912) 55-50-55.