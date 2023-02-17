Третья группа волонтёров поехала на Донбасс из Рязанской области

Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области информирует о том, что третья группа волонтеров партии «Единая Россия» поехала на Донбасс.

До отправки на Донбасс некоторые волонтеры прошли курсы по оказанию первой медицинской помощи, организованные региональным отделением партии «Единая Россия» в рамках федеральных партпроектов «Здоровое будущее» и «Женское движение» на базе РязГМУ им. Павлова. Курсы сестринского дела организованы по поручению Губернатора, секретаря регионального отделения партии Павла Малкова. Всего обучение прошли более 80 человек, сертификаты получили более 60.

Принять участие в этом проекте могут все желающие, их количество постоянно растет. На сегодняшний день еще 240 человек записались на курсы. В ближайшее время будет организовано обучение оказанию первой помощи на базе районных больниц выездными бригадами РГМУ им. Павлова с использованием тренажеров.

Участие в оказании помощи жителям Донбасса организуется только на добровольной основе. Волонтеры будут помогать персоналу медицинских учреждений в уходе за больными, в том числе за бойцами, получившими ранения в ходе СВО. В этом году 8 рязанцев уже работали в больницах ЛНР и ДНР. Добровольцы везут с собой гуманитарную помощь: медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены и предметы первой необходимости.