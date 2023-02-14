Тренды за городом: покупатели предпочитают дома до 150 квадратов с террасой

За последние несколько лет предпочтения покупателей загородного жилья существенно изменились. Акцент клиентов сместился в сторону разумности и практичности, при этом не только для проживания, но и для работы, развития и проведения досуга. Специалисты девелоперской компании «Мармакс» выделили главные тренды на рынке загородной недвижимости.

Так, в первую очередь покупатели обращают внимание на благоустройство поселка, его рекреационные возможности, эстетическую составляющую местности, а также качество дорог. Расстояние от города не должно превышать 20 км. Дополнительно учитывается хорошее транспортное сообщение, расположение рядом магазинов, лесов и водоемов.

Такие предпочтения связаны с расширением функционального назначения домов, которые очень часто приобретаются именно для постоянно проживания – люди хотят не временный вариант, а постоянный, с возможностью удаленной работы, отдыха и интересного времяпрепровождения.

Что касается выбора домов, то современные клиенты отдают предпочтение одноэтажным объектам площадью от 100 до 150 кв. м с террасой. Внутри будущие собственники хотят видеть две или три спальни и большую зону кухни-гостиной. При этом готовность дома должна быть до уровня предчистовой отделки со всеми действующими коммуникациями.

Отдельно учитывается вопрос безопасности – территория поселка обязательно должна быть закрыта, а также предусмотрена въездная группа с системой контроля. Преимуществом станут пешеходные прогулочные зоны, продуманное освещение, а также детские площадки и специальные зоны ворк-аут, грамотно вписанные в существующий ландшафт.

«В наших загородных комплексах мы стараемся следовать всем современным требованиям покупателей. Так, например, создаем удобный круглодичный подъезд к участкам, реализуем «скрытые» коммуникации, благодаря чему не портится внешний вид поселка и панорамные виды, а также внимательно относимся к вопросам безопасности жителей — отмечает Роман Орлов, руководитель направления загородной недвижимости девелоперской компании «Мармакс». – Более того, на территории каждого из поселков выделены большие досуговые зоны – детские и спортивные, а также созданы прогулочные маршруты и места отдыха для всей семьи».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 250 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.