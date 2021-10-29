ТРЦ «М5 Молл» сообщил о режиме работы с 30 октября по 7 ноября

В ТРЦ «М5 Молл» рассказали о режиме работы в период с 30 октября по 7 ноября в связи с распоряжением Губернатора Рязанской области об ужесточении ограничений по коронавирусу.

Вход в ТРЦ будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и QR-кода (сертификата о вакцинации) или справки о перенесенной не позднее 6 месяцев болезни, либо документа о медицинских противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

Кроме того, несовершеннолетние граждане могут находится в ТРЦ только вместе с родителями или законными представителями.

Для покупки билета на сеанс в кинотеатре «Пять звезд» также потребуется предъявить QR-код или соответствующий документ. Уточняется, что точки общепита будут работать на вынос.