ТРЦ «Марко Молл» рассказал о мероприятиях февраля

В последний зимний месяц ТРЦ «Марко Молл» приготовил для рязанцев разных возрастов увлекательные мероприятия, которые сделают февраль по-семейному тёплым.

1 февраля— «Вечеринка Гарри Поттера» — это нескучная история, которую стоит посетить всей семьей. Детям будет интересно узнать, что такое легендарная распределительная шляпа и таинственная платформа 9¾, а также посетить необычные уроки магии. Ну а для родителей — это замечательная возможность вновь пережить волшебные моменты, связанные с любимыми книгами.

Начало — в 14:30. Вход—свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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8 февраля — по следам легендарной игры «Майнкрафт» .

Дети вместе с героями игры будут искать редкие ресурсы, разгадывать сложные «пиксельные» загадки, чтобы собрать алмазный меч, а на творческом занятии участники создадут «бомбочки Криперов».

Начало — в 14:30. Вход—свободный. Возрастное ограничение: 0+.

15 февраля — «Вечеринка в стиле 90-х».

Это праздник для всех, кто хорошо помнит яркие дискотеки и легендарные хиты последнего десятилетия XX века. Ну а для тех, кто родом из XXI века, это отличная возможность познакомиться с яркой атмосферой поп-музыки, гранжа, хип-хопа и альтернативного рока— лучших стилей 90-ых годов, а также возможность проявить свои вокальные способности в караоке-батле.

Начало — в 14:30. Вход—свободный. 0+.

22 февраля — семейный спортивный праздник «Богатырский поединок».

Гости не только увидят силовое шоу от бодибилдеров, но и сами смогут принять участие в состязаниях на силу и ловкость. В программе: игровые поединки, скачки на «конях», создание мечей на творческом мастер-классе.

Начало — в 14:30. Вход—свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Для любителей ярких акцентов в интерьере, аутентичных украшений, ароматных специй, непревзойденного текстиля и натуральной косметики до 23 февраля в «Марко Молл» работает выставка-продажа товаров из Индии.

Время работы: с 10:00 до 19:00.

Место проведения: помещение у магазина «Котофей», вход №2. Возрастное ограничение: 0+.