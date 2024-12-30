ТРЦ «Марко Молл» обнародовал график работы в новогодние праздники

В новогодние дни скорректировано время работы ТРЦ «Марко Молл». Обязательно учитывайте эту информацию, планируя посещение центра.
31 декабря:
Магазины «Марко Молл» работают с 10:00 до 20:00
Супермаркет «Магнит» с 9:00 до 22:00
Развлекательный центр «Мисти Парк» с 10:00 до 20:00
Кинокомплекс «Пять звезд» с 10:00 до 21:00
1 января:
Магазины «Марко Молл» работают с 13:00 до 22:00
Супермаркет «Магнит»: с 10:00 до 22:00
Развлекательный центр «Мисти Парк» с 13:00 до 22:00
Кинокомплекс «Пять звезд» с 13:00 до 22:00
Со 2 января 2025 года ТРЦ «Марко Молл» работает в обычном режиме.
В праздничные дни изменится и движение бесплатных автобусов «Марко Молл». Расписание —в карточках.