ТРЦ «Марко Молл» обнародовал график работы в новогодние праздники

В новогодние дни скорректировано время работы ТРЦ «Марко Молл». Обязательно учитывайте эту информацию, планируя посещение центра.

31 декабря:

Магазины «Марко Молл» работают с 10:00 до 20:00

Супермаркет «Магнит» с 9:00 до 22:00

Развлекательный центр «Мисти Парк» с 10:00 до 20:00

Кинокомплекс «Пять звезд» с 10:00 до 21:00

1 января:

Магазины «Марко Молл» работают с 13:00 до 22:00

Супермаркет «Магнит»: с 10:00 до 22:00

Развлекательный центр «Мисти Парк» с 13:00 до 22:00

Кинокомплекс «Пять звезд» с 13:00 до 22:00

Со 2 января 2025 года ТРЦ «Марко Молл» работает в обычном режиме.

В праздничные дни изменится и движение бесплатных автобусов «Марко Молл». Расписание —в карточках.