ТРЦ «М5 Молл»:  сентябрьский досуг для маленьких гостей

Сентябрьская детская афиша в «М5 Молл» – это интересный досуг, новые друзья, увлекательные творческие занятия и веселые дискотеки. А еще детские субботы в «М5 Молл» – единственные в городе бесплатные полуторачасовые программы для маленьких гостей.

14 сентября— «Супергеройская мастерская»! Участников ждут незабываемые приключения в мире супергероев, где каждый сможет почувствовать себя одним из них – отважным, смелым и отзывчивым. В афише мастерской: Создание супергеройской маски, собственноручное изготовление личного брелока и мастер-класс по росписи пряников.

В финале праздника меленькие герои встретятся с ростовой куклой Халком, который станет отличным компаньоном на фотографиях с мероприятия.

Время проведения: с 14:30 до 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

28 сентября – «Вечеринка капибары».

Субботняя площадка «М5 Молл» будет отдана всем любителям нескучных выходных — гостей ждет вечеринка с очень необычным названием «Вечеринка капибары». Капибара – это маленькое травоядное животное, проживающее в Южной Америки. С языка племени тупи, слово «капибара» означает «предатель тонкой травы». Эта водосвинка, ставшая популярным мемом, – маленькая, общительная и очень очаровательная. И вечеринка обещает быть такой же активной, веселой и очаровательной. А еще юных гостей ждут увлекательные интерактивы и бумажная дискотека.

Время проведения: с 14:30 до 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте»

https://vk.com/m5mall и Telegram https://t.me/m5mallrzn

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

erid: 2VtzqvH2xfQ