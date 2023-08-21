ТРЦ «М5 Молл» проведет Школу хорошего настроения

27 августа в ТРЦ «М5 Молл» ждут всех, кто хочет провести последнее воскресенье уходящего лета нескучно и по-доброму. Для ярких впечатлений в этот день будет работать Школа хорошего настроения.

Для маленьких гостей торгово-развлекательного центра подготовили много увлекательных площадок. В программе три творческих занятия: мастер-классы по изготовлению хлопушек, капитошек и модных шопперов. Также в ТРЦ пройдут веселые и смешные бои подушками, конструирование с помощью пазлов и интерактивные конкурсы от ведущих.

Сладкоежки из Школы хорошего настроения смогут полакомиться сладкой ватой, а для взрослых гостей выступит рязанская кавер-группа «Блэкджек». Музыканты отмечают, что «играют сочный и эксцентричный рок с примесями хип-хопа и даже рейва». Выступление четверки всегда проходит энергично и весело, поэтому организаторы обещают, что скучно в ТРЦ «М5 Молл» не будет.

Школа хорошего настроения в ТРЦ «М5 Молл» будет работать в воскресенье, 27 августа, с 14:00 до 17:00 в зоне фудкорта. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.