ТРЦ М5 Молл» пригласил рязанцев на выставочный сентябрь

Сентябрь в «М5 Молл» собрал лучшие выставочные события. Сразу шесть экспозиций ТРЦ – от деловых до образовательных и культурных выставок – рассчитаны на широкую аудиторию, что делает их доступными и интересными для каждого.

14 сентября в «М5 Молл» пройдет выставка «Загородная недвижимость».

Такой формат жизни сегодня выбирают многие россияне. Эксперты девелоперской компании «Мармакс» приводят такие цифры: за год спрос на загородную недвижимость вырос на 25%. А в ближайшей перспективе спрос на формат жизни вне города высокие показатели сохранит.

На выставке загородной недвижимости в «М5 Молл» гости познакомятся с актуальными предложениями от строительных компаний, узнают о современных технологиях строительства и актуальных ипотечных продуктах Сбербанка.

Время работы выставки «Загородная недвижимость»: с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

21 сентября в «М5 Молл» пройдет еще одна выставка делового формата – RZN Build.

В одной локации будет представлена вся современная отрасль недвижимости «под ключ». Это крупнейших региональный форум, участие в которой примут более 30 компаний. Здесь можно познакомиться с проектами городской, загородной недвижимости и проектами для инвестиций, современными строительными технологиями и отделочными материалами, проектами компаний, работающих в сфере интерьерного и ландшафтного дизайнов, а также узнать о выгодных банковских и страховых продуктах из первоисточников.

Время работы выставки RZN Build: с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Из культурно-образовательной тематики в «М5 Молл» работают 4 экспозиции, которые обязательно стоит посетить всей семьей.

До 4 ноября в ТРЦ «М5 Молл» открыта аква-галерея «Подводный мир», где представлены редкие обитатели морей и океанов из разных уголков планеты: от Африки до Юго-Восточной Азии.

Посетители смогут увидеть скатов, рыбу-камень, которая известна своим умением маскироваться, акул, мурен, обитающих в расщелинах и пещерах коралловых рифов, пираний – одних из самых опасных рыб в мире, а также черепах —древнейших обитателей планеты, представители которых могут жить до 150 лет. Такое разнообразие обитателей подводных глубин в одном месте — это отличная возможность чуть ближе познакомиться с удивительным и малоизученным миром морской бездны.

Выставка «Подводный мир» в «М5 Молл» работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Касса – до 19:30. Экспозиция расположена в помещении у входа №6.

Вход платный. Стоимость билета для взрослого — 750 рублей, детский билет, по пенсионному и студенческому удостоверениям — 550 рублей. Для детей до 4 лет (не включительно), участников боевых действий, людей с 1,2 группами ограничения по здоровью — вход бесплатный. Для экскурсионных посещений группой от 10 человек – 480 рублей.

До 29 сентября в «М5 Молл» продолжают работать три экспозиции, которые уже завоевали популярность жителей Рязани и гостей города.

Здесь можно «примерить» вещи из мира гигантов на выставке «Дом великана», увидеть экспонаты анатомической «Кунсткамеры», а также посетить выставку «Мультяшки и восковые фигуры», где экспонаты передают облик знаменитых персонажей истории, кино и мультфильмов.

Время работы — с 11:00 до 20:00. Экспозиции расположены в помещении напротив ресторана «Сковорода». Вход платный. Вход для детей до 3 лет бесплатный. Ограничение по возрасту: «Дом великана» и «Выставка восковых фигур» — 0+, экспозиция «Кунсткамера» — 6+.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать

на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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