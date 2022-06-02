ТРЦ «М5 Молл» пригласил юных рязанцев в «Страну чудес»

Детская афиша первого летнего месяца в «М5 Молл» стартует 4 июня с необычного и волшебного праздника, ведь его действие пройдет в «Стране чудес».

В этот раз проводниками в сказочный мир станут Алиса и Шляпник – герои книги Льюиса Кэрролла «Приключение Алисы в Стране чудес». Юные гости вместе с героями побывают в сказочном Зазеркалье, где им предстоит проявить смекалку и совершить много интересных открытий: дети научатся играть в крокет и танцевать знаменитый танец Шляпника «джигу-дрыгу», а также создадут пушистых и ярких фламинго на творческом занятии. И, конечно, самым интересным, зрелищным и волшебным будет выступление фокусника, ведь в молловской «Стране чудес» живут настоящие волшебники.

На празднике будет работать фотограф, который бесплатно сделает снимки на память о посещении сказочной страны.

Детский праздник «Страна чудес» пройдет в ТРЦ «М5 Молл» 4 июня. Начало в 15:00. Место проведения: зона Трёх фонтанов (фудкорт). ВХОД СВОБОДНЫЙ. Возрастное ограничение: 3+