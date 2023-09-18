ТРЦ «М5 Молл» объявил о начале проекта «Голос детства»

Рязанский «М5 Молл» объявляет о начале вокального суперпроекта для детей «Голос детства». Отборочные туры начнутся в ТРЦ уже с 23 сентября. Самые яркие конкурсанты будут отмечены призами, а победитель творческого шоу станет обладателем Гран-при в 50 тысяч рублей.

«Голос детства» принимает в свои ряды всех творческих детей и подростков Рязани в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. Претенденты на звание «юных звездочек» должны зарегистрироваться на конкурс, подготовить вокальные номера под минусовую фонограмму («минусовку»), привести группу поддержки, спеть на отборочных турах, продвинуться к полуфиналам и выйти в самое зрелищное шоу конкурса – финал «Голоса детства». Оценивать вокал, артистизм, харизму и яркость выступлений будет компетентное жюри или наставники – рязанские музыканты и преподаватели по вокалу. Профессионалы не только выберут победителя, но и поделятся с конкурсантами своим опытом, мастерством и знаниями о том, как выступить, чтобы тебя запомнили.

Конкурсная афиша:

Отборочные туры : 23 и 24 сентября в 14:30 .

: и в . Поединки (полуфинал ): 8 и 15 октября в 14:30 .

): и в . Финал: 29 октября с 14:30 до 17:00.

Зарегистрировать на конкурс можно по ссылке: https://m5-mall.timepad.ru/event/2577193/

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ИНН 9909235800

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