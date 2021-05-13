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Четверг, 13 мая, 2021
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Транспортный коллапс вынудил костромичей идти пешком

Никита Брыкин
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В среду в Заволжье в Костроме образовалась огромная пробка, которая парализовали движение, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам очевидцев, виной всему авария недалеко от ТРЦ «РИО», где столкнулись Chevrolet и «Газель».

«Водители фур не едут, вышли из машин и ждут, когда приедет ДПС. Люди выходят из автомобилей, потому что транспорт долго стоит», – пояснила костромичка.

Подчеркивается, что некоторых горожанам пришлось выйти из общественного транспорта и пойти пешком к мосту, чтобы успеть по своим делам.

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