Транспортные активисты недовольны решением мэрии Рязани о смене маршрутов

Транспортные активисты остались недовольны решением администрации Рязани об изменениях маршрутов общественного транспорта. В группе «stvchannel — Рязань: о городской среде» опубликован пост, автор которого опасается, что в 49-й автобус скоро будет невозможно влезть.

«В администрации Рязани сегодня обсуждали вопросы работы транспорта, и было сделано несколько интересных заявлений

Автобус № 12 (Технониколь — Соколовка — дальше есть варианты) возвращать не будут из-за нехватки водителей в УРТ и наличия автобуса № 49, на котором «решены проблемы с недовыпуском транспорта на линию, автобусы справляются с пассажиропотоком». Заявленный интервал движения — 12-15 минут в час пик. ПАЗик каждые 15 минут, вывозящий Соколовку и Мирный (и в придачу ещё кусочек Шлакового, т. к. на 6 троллейбус тоже выпускать нечего)? Мда…

При этом у УРТ есть водители на обеспечение не особо нужного маршрута № 27, который повторяет целый пучок маршрутов одного только УРТ (16 троллейбус; 21 и 24 автобусы + маршруты коммерсантов 46, 53, 73). И при этом ещё будут водители на повышение выпуска на № 20 на 6 машин. Кстати, о нём:

20 автобус с 1 февраля 2024 года планируется пустить по Гагарина вместо Высоковольтной, «для повышения его рентабельности и увеличения пассажиропотока». Так как на Высоковольтной 20 автобуса больше не будет, предлагают пользоваться… правильно, всё тем же 49 автобусом. Да и 40 машин на 49 и 58 маршрутах как-то не набирается.

Итого, на 49 автобус вешают вывоз Соколовки, Мирного, Высоковольтной улицы, а также немалую долю транспортной работы в Братиславском, Горроще и Шлаковом. И всё это хотят вывозить ПАЗиками каждые 12-15 минут… Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы.