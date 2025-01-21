Трамп: Зеленский готов к сделке с Россией, планируется встреча с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, пишет SHOT.

На вопрос, как и когда он планирует начать процесс урегулирования конфликта на Украине (ранее он утверждал, что решит вопрос за один день), Трамп ответил, что у него есть «ещё половина дня».

Он также заявил, что сроки завершения кризиса станут ясны только после его разговора с Путиным.

Реклама

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению соглашения с Россией. При этом американский лидер раскритиковал уровень финансирования НАТО и расходы США на поддержку Украины.

«Мы потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно», — заявил Трамп.

Трамп неоднократно утверждал, что способен урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки, и подчеркнул своё желание добиться мирного соглашения между сторонами.