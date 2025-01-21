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Новости мира

Трамп: Зеленский готов к сделке с Россией, планируется встреча с Путиным

Алексей Самохин

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, пишет SHOT.

На вопрос, как и когда он планирует начать процесс урегулирования конфликта на Украине (ранее он утверждал, что решит вопрос за один день), Трамп ответил, что у него есть «ещё половина дня».

Он также заявил, что сроки завершения кризиса станут ясны только после его разговора с Путиным.

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По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению соглашения с Россией. При этом американский лидер раскритиковал уровень финансирования НАТО и расходы США на поддержку Украины.

«Мы потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно», — заявил Трамп.

Трамп неоднократно утверждал, что способен урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки, и подчеркнул своё желание добиться мирного соглашения между сторонами.

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© Информационное агентство 7info

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