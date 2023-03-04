Суббота, 4 марта, 2023
7info7

Торжество православия 5 марта: смысл праздника и традиции

На главнуюНовости мира

В первое великопостное воскресенье обычно отмечают большой праздник – Торжество православия. В этом году он приходится на 5 марта.

В этот день в храмах совершается литургия святителя Василия Великого. Служат её лишь десять раз в году (семь – во время Великого поста). Также к ней присоединяется чин Торжества Православия — особенная служба с чтением Апостола и Евангелия, молитвами, пением тропарей, составленная в IX–Х веках в ознаменование победы истинной веры над еретическими учениями.

Продолжается Великий Пост. Несмотря на то что день воскресный, а в соответствии с апостольскими правилами поститься не полагается, многодневные посты прерывать не принято, чтобы не нарушать ход духовного пути. Послабление воскресного дня заключается лишь в том, что по монастырскому уставу разрешается горячая пища с растительным маслом. Учитывая это, каждый христианин сам определяет меру своего воздержания в соответствии с состоянием здоровья и обстоятельствами жизни.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации