Торжество православия 5 марта: смысл праздника и традиции

В первое великопостное воскресенье обычно отмечают большой праздник – Торжество православия. В этом году он приходится на 5 марта.

В этот день в храмах совершается литургия святителя Василия Великого. Служат её лишь десять раз в году (семь – во время Великого поста). Также к ней присоединяется чин Торжества Православия — особенная служба с чтением Апостола и Евангелия, молитвами, пением тропарей, составленная в IX–Х веках в ознаменование победы истинной веры над еретическими учениями.

Продолжается Великий Пост. Несмотря на то что день воскресный, а в соответствии с апостольскими правилами поститься не полагается, многодневные посты прерывать не принято, чтобы не нарушать ход духовного пути. Послабление воскресного дня заключается лишь в том, что по монастырскому уставу разрешается горячая пища с растительным маслом. Учитывая это, каждый христианин сам определяет меру своего воздержания в соответствии с состоянием здоровья и обстоятельствами жизни.