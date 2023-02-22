Торжественное открытие Аэрокосмической инновационной долины в Рязани намечено на 28 февраля

28 февраля в Рязани состоится торжественное открытие Аэрокосмической инновационной долины. Мероприятие пройдёт в библиотеке имени Горького, сообщила пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Инициатива создания Аэрокосмической инновационной долины поддержана Президентом России Владимиром Путиным. Цель нового ИНТЦ — поддержка высокотехнологичных частных компаний и объединение усилий с лидерами аэрокосмической промышленности для решения актуальных задач развития технологий и отрасли.

Создаётся инновационная площадка с научно-исследовательской инфраструктурой, на базе которой будут разрабатывать и внедрять новые технологии, продукты, образовательные программы.