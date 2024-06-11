Торговый городок сменил название на Рязанскую ВДНХ

В Рязани официально переименовали Торговый городок — теперь это место носит название Рязанская ВДНХ. О ренейминге сообщил телеграм-канал экс-Торгового городка.

— Это переименование — возвращение к истокам, ведь в 1955 году пространство задумывалось и было реализовано как региональный аналог столичной выставки достижений народного хозяйства, — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится о достижениях Рязанской ВДНХ за прошедший год.