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Торговый городок опубликовал программу закрытия «Фестивального лета»

7info
Изображение: vk.com/torgoviy_gorodok

Торговый городок Рязани в пятницу, 29 сентября, проведёт масштабное закрытие «Фестивального лета». Об этом сообщается в группе учреждения.

Открытие фестиваля начнётся в 16 часов. С этого времени на сцене у Павильона № 1 начнут выступать рязанские кавер-группы и исполнители.

В программе заявлены: «BUBBLE GUM», Евгений Шитиков, «TIMERS», «БЛЭКДЖЕК».

С 19.25 стартует «Битва диск-жокеев».

В промежутках между музыкальными выступлениями гостей фестиваля ждут викторины с призами.

Для детей в Торговом городке подготовлена отдельная программа с аниматорами.

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