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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Торговый центр «М5 Молл» запустил новое звуковое оформление парковочного пространства

На главнуюНовости Рязани

Качественный звук и приятные мелодии. Теперь посетители ТРЦ «М5 Молл» уже на парковке оказываются в позитивной атмосфере.

«М5 Молл» – первый ТРЦ в городе, на здании которого установили профессиональную акустическую систему, позволяющую посетителям слушать музыку, полезную информацию или новости любимого центра в лучшем качестве. В «М5 Молл» уверены, что хороший звук не только задает настроение, но и делает посещение центра более комфортным, а также дарит посетителям только положительные эмоции.

Новое звуковое оформление зоны, прилегающей к ТРЦ, – это начало масштабной реновации, которая призвана качественно изменить и облик, и содержание центра, сделать «М5 Молл» местом притяжения для всего города. Значительные изменения в облике любимого центра посетители смогут увидеть уже в этом году.

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