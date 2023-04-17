Торговый центр «М5 Молл» запустил новое звуковое оформление парковочного пространства

Качественный звук и приятные мелодии. Теперь посетители ТРЦ «М5 Молл» уже на парковке оказываются в позитивной атмосфере.

«М5 Молл» – первый ТРЦ в городе, на здании которого установили профессиональную акустическую систему, позволяющую посетителям слушать музыку, полезную информацию или новости любимого центра в лучшем качестве. В «М5 Молл» уверены, что хороший звук не только задает настроение, но и делает посещение центра более комфортным, а также дарит посетителям только положительные эмоции.

Новое звуковое оформление зоны, прилегающей к ТРЦ, – это начало масштабной реновации, которая призвана качественно изменить и облик, и содержание центра, сделать «М5 Молл» местом притяжения для всего города. Значительные изменения в облике любимого центра посетители смогут увидеть уже в этом году.