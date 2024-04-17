Только самое вкусное: на Wink.ru доступен новый телеканал «Аппетитный»

Компания «Медиа-Телеком», совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома», объявляет о расширении находящейся в управлении компании линейки платных тематических каналов. С 1 апреля 2024 года портфолио «Медиа-Телеком» пополнил телеканал кулинарной тематики «Аппетитный». Телеканал уже доступен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

«Аппетитный» — это тематический развлекательно-познавательный канал, рассказывающий зрителю о кулинарии в разных форматах: от приготовления блюд дома до необычных способов готовки на природе. Уникальность канала в том, что рецептами со зрителями делятся не профессиональные повара, а популярные фуд-блогеры. Контент объединен по различным тематическим категориям, среди которых — «Готовим дома», «Готовим на природе», «Готовим на воздухе», «Кулинарные лайфхаки» и «Необычная еда». Ежедневно на телеканале выходит новый, 4-х часовой блок с оригинальным блогерским контентом, а также программами собственного производства, создаваемыми специально для «Аппетитного». Телеканал «Аппетитный» ориентирован на семейный просмотр, ядро аудитории — женщины 35-44 лет.

Телеканал «Аппетитный» зарегистрирован в Роскомнадзоре в январе 2024 года. Организацией производства, вещания и дистрибуцией занимается «Медиа-Телеком». «Феникс-Фильм» отвечает за контентную составляющую, а «Синтерра Медиа» предоставляет сервис Play out и обеспечивает доставку ТВ-сигнала партнерам по всей России и странам СНГ.

«Со вкусом жить не запретишь и наш новый телеканал “Аппетитный” станет надежным помощником в приготовлении аппетитных блюд не только на кухне, но и за ее пределами. Основой для нашего нового развлекательного телеканала стал контент фуд-блогеров, которые являются заметной силой, у них миллионы подписчиков в интернете. При этом, есть значительная аудитория, которой удобнее получать современный и востребованный кулинарный контент в привычном ТВ-формате. На сегодня “Медиа-Телеком” занимается дистрибуцией 18 ТВ-каналов самой разной тематики и “Аппетитный” стал вкусным дополнением к нашему текущему портфолио», — отметил генеральный директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

«С запуском телеканала “Аппетитный” мы расширяем спектр жанров, в которых мы уже многие годы производим качественный контент. Помимо производства и распространения сериалов у нас также есть собственные телеканалы различных тематик, включая «Феникс плюс кино», основу которого составляют сериалы, в том числе нашего производства. На новом телеканале “Аппетитный”, помимо программ популярных блогеров будут транслироваться созданные нами, с учетом потребностей современной аудитории, передачи и циклы программ», — прокомментировала заместитель генерального директора «Феникс-Фильм» Илона Залетова.

Слоган нового телеканала: «Аппетитный — лучший повар» в полной мере отражает стилистику, в которой создан телеканал. Зрителям предлагается легкий и безопасный контент обучающей направленности, отлично подходящий для фонового потребления с пользой.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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