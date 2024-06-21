Токсиколог Кутушов предупредил об опасности водки

Врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов, кандидат медицинских наук, предупредил россиян об опасности употребления водки. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил о рисках, связанных с самым популярным крепким алкоголем в стране.

По словам специалиста, чрезмерное употребление любого алкоголя может привести к серьёзным проблемам со здоровьем — как физическим, так и психическим.

Особенно опасен алкоголь для печени. Из-за неконтролируемого потребления спиртного повышается риск развития жировой дистрофии, цирроза и даже рака этого органа. Кроме того, алкоголь повышает кровяное давление, что увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта. Алкогольные напитки также негативно влияют на здоровье почек и иммунной системы в целом.

Помимо этого, чрезмерное употребление алкоголя может привести к гастриту, язве, панкреатиту.

«Алкоголь нарушает нервную систему, что впоследствии приводит к потере координации, замедленной реакции, ухудшению памяти и концентрации. Злоупотребление спиртными напитками крайне опасно, так как увеличивается риск развития зависимости, депрессии и тревоги», — сообщил врач.

Кроме того, употребление алкоголя во время беременности может привести к серьёзным врождённым дефектам у ребёнка.