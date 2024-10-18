ТНТ снимает комедию «Пожить как люди» с Ершовым, Сапрыкиным и Ардовой

ТНТ снимает комедийный сериал «Пожить как люди» (16+). В центре сюжета молодой менеджер, который на время становится хозяином элитного особняка. До возвращения настоящего владельца он вынужден спасать дом как от внешних угроз, так и от собственной неблагополучной семьи, разрушающей особняк изнутри. Съёмками проекта занимается продакшен «Красный квадрат». В сериале будет 17 эпизодов по 22 минуты. Премьера – в 2025 году на ТНТ.

Главный герой – Степан Грачёв, молодой и честолюбивый менеджер, привозит документы на дом хозяину компании, миллионеру Гераклию Львовичу Корнееву. В это время шеф сгоряча увольняет своего зама и всю прислугу. Улетая на два дня в Турцию по делам, он поручает Степану «присмотреть за домом». Герой наслаждается отдыхом в гигантском поместье с бассейнами, оранжереями, автопарком, яхтой и винными погребами.

Но Степан совершает роковую ошибку — сообщает о доме своим маргинальным родственникам. И все они оккупируют территорию: сестра Света – талантливая аферистка, брат Виталик – мелкий гопник, мама Люда – провинциальная маникюрщица с амбициями первой леди и папа Миша – неудачливый аферист и алкоголик. Степан безуспешно пытается выпроводить родственников, параллельно ввязываясь в любовные приключения. Он случайно выдаёт себя за сына хозяина особняка перед симпатичной соседкой Дианой, а позднее влюбляется в незаконнорождённую дочь хозяина — Валентину, принимающую Степана за своего сводного брата.

Однако главное, что шеф Степана неожиданно задерживается в Турции ещё на три недели, во время которых герой должен будет восстановить испорченное имущество хозяина, разрулить любовный треугольник и спасти компанию и дом шефа от рейдерского захвата.

Роман Атанесян, генеральный продюсер сериала: “Идея сериала возникла почти десять лет назад, и сценарий несколько раз переписывался полностью. Неизменной оставалась главная мысль: что будет делать маргинальная семья из неблагополучного района, когда поселится в доме миллиардера? Как далеко они зайдут, притворяясь «людьми из высшего общества?» Испортят ли героев деньги, или дадут шанс на новую и правильную жизнь? Эти мысли мы заложили и в названии. Ведь «пожить как люди» — это не только про красивую и богатую жизнь. А ещё и про то, как при этом оставаться людьми”.

В главных ролях: Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин, Ника Вигель, Анна Ардова, Ян Цапник, Алексей Шевченков, Наталья Бардо, Никита Тарасов и другие. Автор сценария – Артём Косов («Пять копеек», «Фарма») постановкой занимается режиссёр Алексей Зотов («Детективное агенство Мухича», «Политех»).

«Пожить как люди»

Жанр: комедия

Генеральные продюсеры: Роман Атанесян и Илья Кривицкий.

Режиссёр-постановщик: Алексей Зотов.

Оператор-постановщик: Алексей Гопша.

Композитор: Константин Михайлов.

Автор сценария: Артём Косов.

Ведущий продюсер: Ольга Чиквиладзе.

Креативные продюсеры: Иван Семёнов и Артём Косов.

Художник-постановщик: Артур Фазулзянов.

Исполнительный продюсер: Александр Новиков.

Художник по гриму: Ольга Иолшина.

Художник по костюму: Мария Шибалова.