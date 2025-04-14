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Фото: пресс-служба ТНТ
Кино и ТВ

ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди»

Анастасия Мериакри

На ТНТ 14 апреля в 20:00 состоится премьера нового комедийного сериала «Пожить как люди» (16+) – искромётной истории о том, что происходит, когда неблагополучная семья оказывается в роскошном особняке миллиардера. Главные роли в проекте исполнили Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин, Ника Вигель, Анна Ардова, Ян Цапник, Алексей Шевченков, Наташа Бардо, Никита Тарасов и другие. Производством сериала занимается компания «Красный квадрат». В сериале будет 17 серий по 24 минуты. 

Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос, когда в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист. Пока Степан пытается избавиться от родственников, он случайно попадает в любовный треугольник и, ко всему прочему, узнаёт, что шеф задерживается ещё на три недели. Теперь ему предстоит не только спасти дом от разрушения, но и выжить в этом безумии.

Режиссёром сериала выступил Алексей Зотов («Детективное агентство Мухича», «Политех»), сценарий написал Артём Косов («Пять копеек», «Фарма»). Оператор-постановщик — Алексей Гопша, композитор — Константин Михайлов. Генеральными продюсерами стали Роман Атанесян и Илья Кривицкий.

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Алексей Зотов, режиссёр-постановщик: «Для меня всегда в приоритете комедия. Зритель, включая телевизор, хочет в первую очередь повеселиться — пришёл с работы, устал, а тут смешное кино, которое поднимает настроение. Но мне с каждым проектом всё интереснее “углублять” комедии: добавлять в них драму, сатиру, смыслы. Так и получилось с “Пожить как люди” — на первом плане комедия, но за ней прячется история с более глубоким подтекстом. Когда я понял, чего на самом деле хочет Стёпа, в голове всё сложилось. Это не просто весёлая история про деревенскую семью в особняке, а рассказ про принятие себя».

Кузьма Сапрыкин, исполнитель роли Виталика: «“Пожить как люди” — это не просто комедия, это история о семье, дружбе и поиске своего места в жизни. Зрители увидят, как наши герои учатся быть настоящими и открытыми, что вдохновит их на собственные перемены. Мы затрагиваем важные темы,которые волнуют людей всех возрастов: дружбу, любовь и поиск себя,  при этом смешивая юмор с серьезными моментами. Кроме того, в сериале много ярких персонажей, которые вызывают симпатию. Я уверен, что зрители будут следить за развитием событий и захотят увидеть, как наши герои справляются с трудностями и находят счастье в простых вещах». 

Филипп Ершов, исполнитель роли Степана:«В нашем сериале каждый герой пытается прожить чужую жизнь, но неизменно возвращается к себе настоящему. Мне кажется, зрителям будет интересно наблюдать, как эти персонажи пытаются “пожить как люди”».

Ян Цапник, исполнитель роли Гераклия Корнеева:«Это классическая комедия — чуть зазевался, и уже в твоём особняке кто-то пьёт твоё вино, спит в твоей кровати и вообще живёт твоей жизнью. Гераклий Корнеев — человек, который привык, что всё идёт по его правилам. Но стоит ему отвернуться, как начинается карнавал самозванцев. Интересно, как он с этим разберётся… хотя, зная его характер, не позавидуешь тем, кто попадётся под горячую руку!»

Анна Ардова, исполнительница роли Людмилы: «Очарование этого сериала заключается в сочетании авантюризма и семейных ценностей. Несмотря на то что наши герои — авантюристы, желающие пожить на широкую ногу, как богатые люди, они остаются обычной любящей семьей, где царит дружба и забота друг о друге. Эта комедия будет интересна зрителям разных поколений благодаря своей простоте и душевности, позволяя каждому увидеть в ней частичку своей жизни и объединяя в восприятии общие ценностей семейной жизни».

Ника Вигель, исполнительница роли Светы: «Этот проект- о любви к семье. О том, как важно просить помощь и помогать своим близким в разных ситуациях, да, мы все бываем не идеальными, но только семья нас принимает такими, какие мы есть.»

ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди» Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос.
Фото: пресс-служба ТНТ
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