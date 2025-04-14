ТНТ представляет новый комедийный сериал «Пожить как люди»

На ТНТ 14 апреля в 20:00 состоится премьера нового комедийного сериала «Пожить как люди» (16+) – искромётной истории о том, что происходит, когда неблагополучная семья оказывается в роскошном особняке миллиардера. Главные роли в проекте исполнили Филипп Ершов, Кузьма Сапрыкин, Ника Вигель, Анна Ардова, Ян Цапник, Алексей Шевченков, Наташа Бардо, Никита Тарасов и другие. Производством сериала занимается компания «Красный квадрат». В сериале будет 17 серий по 24 минуты.

Главный герой, амбициозный менеджер Степан Грачёв, неожиданно получает шанс на жизнь мечты: его начальник поручает ему присмотреть за роскошным особняком, пока сам улетает по делам. Однако отдых в доме класса люкс превращается в хаос, когда в особняк приезжает семья героя — мошенница-сестра, гопник-брат, маникюрша-мать и отец-аферист. Пока Степан пытается избавиться от родственников, он случайно попадает в любовный треугольник и, ко всему прочему, узнаёт, что шеф задерживается ещё на три недели. Теперь ему предстоит не только спасти дом от разрушения, но и выжить в этом безумии.

Режиссёром сериала выступил Алексей Зотов («Детективное агентство Мухича», «Политех»), сценарий написал Артём Косов («Пять копеек», «Фарма»). Оператор-постановщик — Алексей Гопша, композитор — Константин Михайлов. Генеральными продюсерами стали Роман Атанесян и Илья Кривицкий.

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Алексей Зотов, режиссёр-постановщик: «Для меня всегда в приоритете комедия. Зритель, включая телевизор, хочет в первую очередь повеселиться — пришёл с работы, устал, а тут смешное кино, которое поднимает настроение. Но мне с каждым проектом всё интереснее “углублять” комедии: добавлять в них драму, сатиру, смыслы. Так и получилось с “Пожить как люди” — на первом плане комедия, но за ней прячется история с более глубоким подтекстом. Когда я понял, чего на самом деле хочет Стёпа, в голове всё сложилось. Это не просто весёлая история про деревенскую семью в особняке, а рассказ про принятие себя».

Кузьма Сапрыкин, исполнитель роли Виталика: «“Пожить как люди” — это не просто комедия, это история о семье, дружбе и поиске своего места в жизни. Зрители увидят, как наши герои учатся быть настоящими и открытыми, что вдохновит их на собственные перемены. Мы затрагиваем важные темы,которые волнуют людей всех возрастов: дружбу, любовь и поиск себя, при этом смешивая юмор с серьезными моментами. Кроме того, в сериале много ярких персонажей, которые вызывают симпатию. Я уверен, что зрители будут следить за развитием событий и захотят увидеть, как наши герои справляются с трудностями и находят счастье в простых вещах».

Филипп Ершов, исполнитель роли Степана:«В нашем сериале каждый герой пытается прожить чужую жизнь, но неизменно возвращается к себе настоящему. Мне кажется, зрителям будет интересно наблюдать, как эти персонажи пытаются “пожить как люди”».

Ян Цапник, исполнитель роли Гераклия Корнеева:«Это классическая комедия — чуть зазевался, и уже в твоём особняке кто-то пьёт твоё вино, спит в твоей кровати и вообще живёт твоей жизнью. Гераклий Корнеев — человек, который привык, что всё идёт по его правилам. Но стоит ему отвернуться, как начинается карнавал самозванцев. Интересно, как он с этим разберётся… хотя, зная его характер, не позавидуешь тем, кто попадётся под горячую руку!»

Анна Ардова, исполнительница роли Людмилы: «Очарование этого сериала заключается в сочетании авантюризма и семейных ценностей. Несмотря на то что наши герои — авантюристы, желающие пожить на широкую ногу, как богатые люди, они остаются обычной любящей семьей, где царит дружба и забота друг о друге. Эта комедия будет интересна зрителям разных поколений благодаря своей простоте и душевности, позволяя каждому увидеть в ней частичку своей жизни и объединяя в восприятии общие ценностей семейной жизни».

Ника Вигель, исполнительница роли Светы: «Этот проект- о любви к семье. О том, как важно просить помощь и помогать своим близким в разных ситуациях, да, мы все бываем не идеальными, но только семья нас принимает такими, какие мы есть.»