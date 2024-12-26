ТНТ покажет первоначальную версию фильма «Небриллиантовая рука» с Алексеем Воробьёвым

Телеканал ТНТ принял решение не использовать лицо Андрея Миронова в новогоднем музыкальном телефильме «Небриллиантовая рука» (16+). Изначально планировалось, что роль Геши Козодоева исполнит Алексей Воробьёв, но на финальном монтаже его лицо заменят на лицо Андрея Миронова, исполнившего ту же роль в фильме Леонида Гайдая. Взглянув на предварительный монтаж картины, руководство ТНТ приняло решение отменить план с использованием ИИ-технологий. Таким образом, deepfake Андрея Миронова в картине использоваться не будет. Лицо, внешность и голос обаятельному контрабандисту Козодоеву подарит певец и актёр Алексей Воробьёв, талантливо исполнивший свою роль. Именно в таком виде, с лицом и голосом Алексея Воробьева картину увидели зрители премьерного показа новогоднего фильма в кинотеатре «Октябрь» 23 декабря.

Напомним, что роль Семёна Семёновича Горбункова в фильме исполнит Тимур Батрутдинов, в роли контрабандиста Лёлика появится Максим Лагашкин. Также в картине снялись Марина Кравец, Регина Тодоренко, Павел Воля, Михаил Галустян, Ольга Картункова, Никита Кологривый, Дима Билан, Катя Лель, Дмитрий Губерниев, Сергей Шнуров, Джиган, Юрий Музыченко и многие другие звёзды.

Идея уже третьего новогоднего телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Они же выступили креативными продюсерами. Проект снимали режиссёры «СамоИронии судьбы!» и «Ивана Васильевича…» Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта — Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину — старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами — новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Премьера фильма «Небриллиантовая рука» состоится 31 декабря в 20:00 на ТНТ.