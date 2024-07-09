ТНТ покажет драмеди «Ира» с рязанской актрисой Ингрид Олеринской в главной роли  

В понедельник, 15 июля, в 20:00 на канале ТНТ состоится телевизионная премьера оригинального сериала онлайн-кинотеатра Okko «Ира» (18+) – истории язвительной девушки чуть за тридцать, которая вечно попадает в сложные ситуации.

У главной героини Иры (Ингрид Олеринская) скучная и давно надоевшая ей работа в МФЦ, поэтому каждый понедельник оборачивается серьезным испытанием для нервной системы. Девушка давно живет со своим парнем Сергеем (Григорий Калинин), но вряд ли его можно назвать мужчиной мечты. Молодой человек фанатеет по арт-хаусному кино, хотя сам пишет сценарии для центральных каналов. Ире хобби бойфренда мало интересно, за что она постоянно выслушивает его нотации. Впрочем, помимо расхождений на тему главного из искусств, у пары и так немало причин поспорить. После очередного скандала парень уходит, а Ира на эмоциях проводит ночь со своим навязчивым коллегой Феликсом (Иван Купреенко).

Некоторое время спустя Сергей возвращается к подруге, но девушка вскоре понимает, что беременна. Проблема в том, что она не знает, кто отец ребенка – Сергей или Феликс. Ситуация приближается к критической, когда Ира отправляется на прием к симпатичному гинекологу и… тут же влюбляется в него. Еще она пытается выстраивать отношения со своими родственниками, которых иначе как токсичными, и не назовешь. Короче говоря, жизнь Иры только усложняется и усложняется. Что тут остается? Только относиться к происходящему с изрядной долей сарказма, а его у героини хоть отбавляй!

«Ира» – режиссерский дебют Алима Бесчокова, ставшего также сценаристом и креативным продюсером проекта. Ранее он работал над сценариями сериалов «Неличная жизнь», «Гусар» и «Универ. Новая общага».

В проекте также сыграли: Светлана Камынина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Андрей Федорцов, Александр Усердин, Юлия Волкова, Ксения Щербакова. Оператор-постановщик – Арсений Кан. Художник-постановщик – Виктор Зудин. Продюсеры: Вячеслав Дусмухаметов, Роман Новиков, Андрей Левин, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Эльвира Дмитриевская.

Актриса Ингрид Олеринская родилась в Рязани 14 марта 1992 года. Девушка окончила лицей при Международном университете г. Москвы, также она училась в Московском педагогическом государственном университете (географический факультет). На счету актрисы участие в более чем 40 проектах.

Ингрид Олеринская, исполнительница главной роли: «Я вложила в «Иру» много себя, но и хочу отметить, что ничего бы не было, если бы не Алим Бесчоков и его сценарий. Тонкий юмор и жизненные ситуации, казалось бы, такая простая история, но это и увлекает. Думаю, этот сериал точно найдет своего зрителя и точно не оставит равнодушным. Только прошу, посмотрите весь сезон, а потом уже сделайте вывод».