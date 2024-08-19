ТНТ и Кинопоиск покажут свадебную комедию «Третье сентября»

В понедельник, 2 сентября, на ТНТ и Кинопоиске состоится премьера музыкальной комедии «Третье сентября» (16+), основанной на тексте песни Михаила Шуфутинского. Главный герой сериала вынужден раз за разом переживать день собственной свадьбы, назначенной на самую «мемную» дату календаря, и пытаться удержать невесту от побега. Проект создан компанией «Медиаслово», совместно с онлайн-кинотеатром Кинопоиск и телеканалом ТНТ.

В центре сюжета обычный молодой человек по имени Витя (Павел Рассомахин), который собирается узаконить отношения со своей возлюбленной Машей (Арина Постникова). Перед церемонией он решает громко попрощаться с холостяцкой жизнью и вместе с друзьями идет на мальчишник. На следующее утро Витя просыпается с больной головой и частичной амнезией: он забыл, что происходило накануне вечером. Парень отправляется в загс, но перед регистрацией невеста по какой-то неизвестной причине решает сбежать. Расстроенный герой просит небеса о возможности всё исправить и… опять просыпается 3 сентября, в день своей свадьбы.

Павел Рассомахин, актер: «Мой герой Витя – простой на первый взгляд парень, который вдруг начинает совершать геройские поступки и неутомимо следовать цели – вернуть свою возлюбленную. Ведь ради любви он готов на все, и это чувство дает ему суперсилы, которых он раньше в себе не искал. Я разделяю его взгляд на любовь, за исключением одного – неверного приложения усилий. Оказывается, иногда легче быть героем и идти на подвиги, чем просто быть честным».

Арина Постникова, актриса: «Думаю, основной посыл нашей истории в шло том, что волшебство существует,что Вселенная слышит тебя и что для настоящей любви нет преград. Персонаж Паши из серии в серию доказывает это , и моя героиня убеждается в том же. Если ты искренне любишь, то всё на свете можно решить и преодолеть – даже волшебные препятствия «дня сурка».

«Третье сентября» давно уже стал не просто хитом 90-х, а настоящим культурным явлением, поэтому не обойдется и без появления на экране Михаила Шуфутинского.

Михаил Шуфутинский: «Я с радостью и большим энтузиазмом отношусь к мему про 3 сентября, который стал популярным благодаря исполненной песне и нашёл место в сериале. Мне это нравится, это всё симпатично. Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этом проекте. Мой герой, которого я сыграл в сериале, – это целиком задумка сценаристов, с которой согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно. Вот разговаривать за рулём иногда сложно, но ничего страшного, вроде как всё получилось. Мы сразу поймали общую волну со всей съёмочной командой, которая работала от души и на высочайшем уровне. Надеюсь, что зрителям понравится наша история».

Помимо Павла Рассомахина («Камера! Мотор!») и Арины Постниковой («Война семей»), в сериале также снялись Максим Лагашкин («Жуки»), Павел Деревянко («Беспринципные»), Алика Смехова («Онлайф»), Ольга Дибцева («Нереалити»), Юлия Топольницкая («Вика-Ураган»), Максим Белбородов («Казачок»), Александр Колесников («Отмороженные»), Марина Доможирова («Беспринципные»), Анатолий Журавлев («Телохранители»), Виктор Низовой («Стрим»)и другие актеры.

Максим Кудымов, сценарист: «Это история любви настолько светлая и добрая, что, честно говоря, у меня самого на монтаже нет-нет, а слезы наворачивались. Здесь замечательные ребята, сыгравшие свои роли так, что абсолютно им веришь. А эти песни?! Тут не нужны никакие дополнительные «слёзовыжималки», ведь свадьба – это и так самый счастливый день в жизни пары. Когда на это смотришь, вспоминаешь и свою свадьбу, и как-то к ребятам подключаешься, и получаешь добро и свет, ради которых этот сериал стоит смотреть».