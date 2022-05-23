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Понедельник, 23 мая, 2022

Тинькофф Банк запустит свою альтернативу Google Pay — РБК

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7info
7info

Тинькофф Банк запустит свою альтернативу Google Pay — РБК

Тинькофф Банк запустил сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Tinkoff Pay, рассказал РБК вице-президент банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.

Новый сервис будет поддерживать практически те же функции, что Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, а также платежные функции из экосистемы «Тинькофф».

Запускать систему оплаты планируют поэтапно, в 2022-23 годах. Уже сейчас клиенты могут оплачивать товар более чем в 30 тысячах интернет-магазинов со смартфона и компьютера. Для этого у магазинов должен быть подключен эквайринг от «Тинькофф Кассы».

В дальнейшем разработчики собираются сделать доступным подключение к сервису карт и счетов других банков.

Для оплаты в офлайн-магазинах в Tinkoff Pay встроят NFC.

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