Тихон Страстной 26 августа: обычаи, приметы и запреты народного праздника

26 августа Церковь чтит память святителя Тихона Задонского, выдающегося православного просветителя XVIII века. В народе этот день называют Тихоном Страстным, так как он совпадает с празднованием иконы Божией Матери «Страстная». В 2024 году этот день выпадает на понедельник. Какие традиции и обычаи связаны с этим праздником, рассказали «Известия».

История праздника Тихона Страстного

Святитель Тихон, известный в миру как Тимофей Соколов, родился в Новгородской губернии. Он окончил духовную школу и стал префектом семинарии. В разные периоды своей жизни Тихон служил епископом в Кексгольме, Ладоге, Воронеже и Ельце.

Находясь в сане епископа, Тихон уделял особое внимание духовному образованию, строил школы для детей духовенства и новые храмы, а также занимался обращением в православие раскольников. За свою преданную службу Богу Тихон был удостоен дара чудотворения. По преданию, ему неоднократно являлась Богородица, и он предсказывал многие важные события, включая победу русской армии в войне 1812 года.

Святитель Тихон скончался 26 августа (13 августа по старому стилю) 1783 года в возрасте 59 лет. Его погребли в Задонском Рождество-Богородицком монастыре, где и по сей день хранятся его мощи. Позднее Русская православная церковь канонизировала его в лике святителей.

Традиции и приметы на Тихона Страстного

В этот день в деревнях было принято обходить дома с иконой Божией Матери «Страстная», прося защиты от болезней, пожаров и стихийных бедствий. В церквях молились святителю Тихону, который, по поверьям, помогает при душевных недугах, депрессии, пьянстве и бесновании.

Тихона также считали покровителем домашних дел. В связи с этим в день его памяти крестьяне наводили порядок в домах, погребах и хозяйственных постройках. Мужчины разбирали и убирали на хранение инструменты до следующего года. Сени и зимние хранилища заговаривали от злого глаза и дурного слова.

Существовало множество примет, связанных с этим днём. Например, если в лесах было много грибов, это предвещало хороший урожай зерновых культур в следующем году. Сильный ветер на Тихона сулил дождливый сентябрь, а жара — суровую зиму.

Что можно и нельзя делать на Тихона Страстного

В этот день существует несколько запретов. 26 августа не рекомендуется ссориться с родственниками, чтобы избежать затяжных конфликтов. Также не стоит предаваться унынию и ворошить прошлое, так как это может усугубить душевные страдания.

Есть запрет и на белые полотенца: их нельзя принимать в подарок, даже от близких, так как это может принести болезни. Холостым мужчинам и незамужним женщинам не следует спать на двух подушках одновременно — это может сулить проблемы в личной жизни.