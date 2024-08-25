The Guardian: Киев готовит «демонстрационную атаку» по России

Британская газета The Guardian сообщает, что Киев активно ведет переговоры с западными союзниками, чтобы получить разрешение на проведение ракетных ударов вглубь территории России.

Издание называет эти планы «демонстрационной атакой», цель которой — продемонстрировать Москве возможности украинских вооруженных сил и склонить её к переговорам на условиях, выгодных для Украины.

Ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, журналисты The Guardian пишут, что Киев планирует использовать британские и французские ракеты, чтобы показать уязвимость российских военных баз, даже тех, которые находятся вблизи Москвы.

Украинские власти рассчитывают, что подобная атака, как и недавние действия в Курской области, может стать дополнительным аргументом в переговорах с Москвой и вынудить российское руководство согласиться на условия Киева.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил условия для мирного урегулирования конфликта. Однако после нападения ВСУ на Курскую область российский лидер заявил, что переговоры с украинской стороной теперь невозможны, и Россия будет продолжать выполнять цели и задачи специальной военной операции, пишет «Московский комсомолец».