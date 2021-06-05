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Суббота, 5 июня, 2021
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Теща убила державшего в страхе всю семью зятя и закопала его в теплице

Никита Брыкин
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Продолжается расследование уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Вязьмы, которая подозревается в убийстве зятя, пишет портал Readovka.

Накануне в теплице одного из домов нашли тело 35-летнего мужчины. Он считался пропавшим без вести с декабря прошлого года.

Выяснилось, что тогда он пришел домой после работы сильно пьяным. Из-за незначительного повода он устроил скандал со своей семьей: женой, тещей и двумя детьми.

Во дворе дома глава семейства стал угрожать пенсионерку расправой. В ответ женщина схватила шнур от насоса и задушила им обидчика. Злоумышленница закопала тело в теплице.

Следствие установили, что погибший ранее неоднократно судим, освободился из мест не столь отдаленных в 2015 году. Он держал в страхе свою семью, периодически избивал жену и грубо обращался с детьми.

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