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Территорию памятника Петру I в Архангельске благоустроят

Елена Лобанова
Фото пресс-службы мэрии.
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В Архангельске планируют благоустроить территорию возле памятника Петру I. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Памятник на набережной Северной Двины решили благоустроить из-за приближающегося 350-летия со дня рождения первого российского императора. 

— Юбилей будет в июне 2022 года. Уже сейчас нужно задуматься о благоустройстве. Необходимо прилегающую к памятнику территорию привести в должный вид, — заметил замглавы по городскому хозяйству Владислав Шевцов. 

При этом территорию памятника благоустраивали в течение последних трех лет. За эти годы там появилась новая лестница, копия беседки Грина. На этот раз хотят отремонтировать ограждение памятника, обновить газон и установить символическую пушку. В мэрии отметили, что раньше там уже была пушка, но потом ее передали в музей. 

— Планируется подсветить памятник, так как он считается исторической достопримечательностью. Мы должны подготовиться к грядущему юбилею, ведь личность Петра I очень важна для Архангельска. Наш город именно во времена его правления стал колыбелью российского флота, — заключил Шевцов.

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