Территорию памятника Петру I в Архангельске благоустроят

В Архангельске планируют благоустроить территорию возле памятника Петру I. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Памятник на набережной Северной Двины решили благоустроить из-за приближающегося 350-летия со дня рождения первого российского императора.
При этом территорию памятника благоустраивали в течение последних трех лет. За эти годы там появилась новая лестница, копия беседки Грина. На этот раз хотят отремонтировать ограждение памятника, обновить газон и установить символическую пушку. В мэрии отметили, что раньше там уже была пушка, но потом ее передали в музей.