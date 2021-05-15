Территорию памятника Петру I в Архангельске благоустроят

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В Архангельске планируют благоустроить территорию возле памятника Петру I. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Памятник на набережной Северной Двины решили благоустроить из-за приближающегося 350-летия со дня рождения первого российского императора.

— Юбилей будет в июне 2022 года. Уже сейчас нужно задуматься о благоустройстве. Необходимо прилегающую к памятнику территорию привести в должный вид, — заметил замглавы по городскому хозяйству Владислав Шевцов.

При этом территорию памятника благоустраивали в течение последних трех лет. За эти годы там появилась новая лестница, копия беседки Грина. На этот раз хотят отремонтировать ограждение памятника, обновить газон и установить символическую пушку. В мэрии отметили, что раньше там уже была пушка, но потом ее передали в музей.