Темпы производственных работ в промышленном парке «Рязанский» планируют ускорить

В понедельник, 18 октября, на площадке промышленного парка «Рязанский» прошло выездное совещание. Участие в нём приняли губернатор Николай Любимов, генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артём Никитин, руководство подрядной организации, выполняющей работы на объекте.
Строительные работы в индустриальном парке ведутся в соответствии с графиком. На совещании обсудили выполнение плана и возможность ускорения темпов работ.
Сейчас на территории индустриального парка ведутся работы по обеспечению электроснабжения. В ноябре подрядчик планирует завершить прокладку кабельной линии – через неё будут подавать напряжение на подстанцию 110 кВ «Развитие». Подстанцию подготовят эксплуатации к концу декабря. Завершена кабельная линия мощностью 3 МВт. Она необходима для электроснабжения потребителей парка.
Подходит к завершению строительство водопроводной камеры и канализационной насосной станции. В дальнейшем их присоединят к системам городского водоснабжения и водоотведения. Рабочие готовят котлованы для строительства локальных очистных сооружений. В них войдут накопительные резервуары, канализационные насосные станции, системы очистки сточных вод. Чтобы проложить магистральный трубопровод ливневых стоком, под трассой М-5 выполняются проколы.
Также подрядчики монтируют колодец и трубопровод очищенного дождевого стока протяжённость 9 км. Продолжаются работы по строительству железнодорожного пути. Он соединит индустриальный парк «Рязанский» с МЖД.