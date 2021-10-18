Темпы производственных работ в промышленном парке «Рязанский» планируют ускорить

В понедельник, 18 октября, на площадке промышленного парка «Рязанский» прошло выездное совещание. Участие в нём приняли губернатор Николай Любимов, генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артём Никитин, руководство подрядной организации, выполняющей работы на объекте.

Строительные работы в индустриальном парке ведутся в соответствии с графиком. На совещании обсудили выполнение плана и возможность ускорения темпов работ.

Ряд инвесторов готовы выходить на стройку уже в конце этого года и в начале следующего. И, конечно, в первую очередь коммуникации надо ввести к тем площадкам, где они собираются строиться, — заявил глава региона. — Плюс ко всему мощности парка достаточны, но, повторюсь, – сроки для инвесторов крайне важны. Чем быстрее зайдут сюда предприятия, начнут строиться, тем это лучше для нас. Это быстрее поможет реализовать те проекты, которые существуют.

Сейчас на территории индустриального парка ведутся работы по обеспечению электроснабжения. В ноябре подрядчик планирует завершить прокладку кабельной линии – через неё будут подавать напряжение на подстанцию 110 кВ «Развитие». Подстанцию подготовят эксплуатации к концу декабря. Завершена кабельная линия мощностью 3 МВт. Она необходима для электроснабжения потребителей парка.

Подходит к завершению строительство водопроводной камеры и канализационной насосной станции. В дальнейшем их присоединят к системам городского водоснабжения и водоотведения. Рабочие готовят котлованы для строительства локальных очистных сооружений. В них войдут накопительные резервуары, канализационные насосные станции, системы очистки сточных вод. Чтобы проложить магистральный трубопровод ливневых стоком, под трассой М-5 выполняются проколы.

Также подрядчики монтируют колодец и трубопровод очищенного дождевого стока протяжённость 9 км. Продолжаются работы по строительству железнодорожного пути. Он соединит индустриальный парк «Рязанский» с МЖД.