Тематическая ярмарка «Сад-огород» пройдёт в Рязани 22 апреля

В субботу 22 апреля в Рязани на территории «Управления Рязанского троллейбуса» (ул. Дзержинского, д. 21) откроется тематическая ярмарка «Сад-огород», где будут продавать саженцы, семена, луковичные, рассаду.Об этом 7info сообщили в Минсельхозе Рязанской области.

Время работы ярмарки:

со вторника по пятницу – с 10 до 17 часов;

по субботам (22, 29 апреля, 6 и 13 мая) – с 8 до 14 часов;

понедельник, воскресенье – выходные дни.

Ярмарка будет работать в течение трёх недель, до 13 мая.

Посадочный материал представят 19 юридических и физических лиц, занимающиеся садоводством и огородничеством. В числе участников – крупное садоводческое агропредприятие «Авангард» Рязанского района, ассортимент саженцев размещён здесь.

Для участия юридических и физических лиц в качестве продавца обязательна предварительная регистрация в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, заявки принимаются по телефону (4912) 21-08-90 со вторника по пятницу с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов). Незарегистрированные лица к участию не допускаются.

Тематическая ярмарка «Сад-огород» впервые прошла в 2022 году.