Тело рязанки, которая попала в аварию в Ивановской области, пришлось «вырезать» из автомобиля

В Telegram-канале МЧС Ивановской области опубликовали видео, как спасатели деблокируют тело рязанки, которая погибла на трассе от населенного пункта Лежнево до Горяново. Смертельное ДТП произошло в субботу, 10 августа.

Как сообщает полиция Ивановской области, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с большегрузом «Скания». За рулем находился рязанец 1988 года рождения, 9-ти летний мальчик и 12-ти летняя девочка, а также женщина 1986 года рождения, которая погибла на месте.

Чтобы извлечь из легкового автомобиля детей и тело женщины, пожарные закрепили фуру автоцистернами, чтобы та не опрокинулась на автомобиль. Затем деблокировали пассажиров. Как это было, смотрите в видео ниже.

Водитель фуры не пострадал.