Воскресенье, 11 августа, 2024

Тело рязанки, которая попала в аварию в Ивановской области, пришлось «вырезать» из автомобиля

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/mchsivanovo

В Telegram-канале МЧС Ивановской области опубликовали видео, как спасатели деблокируют тело рязанки, которая погибла на трассе от населенного пункта Лежнево до Горяново. Смертельное ДТП произошло в субботу, 10 августа.

Как сообщает полиция Ивановской области, автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с большегрузом «Скания». За рулем находился рязанец 1988 года рождения, 9-ти летний мальчик и 12-ти летняя девочка, а также женщина 1986 года рождения, которая погибла на месте.

Чтобы извлечь из легкового автомобиля детей и тело женщины, пожарные закрепили фуру автоцистернами, чтобы та не опрокинулась на автомобиль. Затем деблокировали пассажиров. Как это было, смотрите в видео ниже.

Водитель фуры не пострадал.

Тело рязанки, которая попала в аварию в Ивановской области, пришлось "вырезать" из автомобиля

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Названы люди, которые разбогатеют в старости

Украинского экс-депутата ликвидировали под Купянском

Предвестники беды: учёные расшифровали древние вавилонские таблички

Как вернуть сексу в долгих отношениях былую привлекательность, рассказала психолог

Эксперт назвал кислоты, которые ВСУ могут применить под Курском

Депутат Гурулев рассказал, как срочники отбивали атаки ВСУ в Курской области

ТАСС: Фигуранты дела о коррупции в Минздраве Рязанской области признали вину

Трусова опубликовала видео с девичника

Юрист рассказал, грозит ли россиянам ответственность за обход замедления YouTube

ЖФК «Спартак» разгромил в гостях «Рязань-ВДВ» — 6:0

На фестивале «Битва на Воже» под Рязанью загорелось поле

При вторжении в Курскую область ВСУ применили «петлю Бойда»