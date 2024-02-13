Тело Ивана Брысина обнаружили в ста метрах от коллектора на улице Чапаева

Тело погибшего Ивана Брысина обнаружили в ста метрах от коллектора на улице Чапаева. Фотографию оттуда в день, когда волонтеры нашли труп подростка, опубликовал ПСО «Мещера».

Обнаруженная шапка и тело 19-летнего парня лежали не рядом с коллектором, а в ста метрах от него, пишет «КП-Рязань» со ссылкой на осведомленный источник.

Место является труднодоступным, и к нему сложно пройти как с улицы Чапаева, так и с пешеходного моста. Собеседник не смог предположить, почему Брысин выбрал именно такую дорогу, так как там крутой спуск и даже местные жители редко туда проходят.

Напомним, ранее собственный источник назвал 7info предварительную причину смерти студента.