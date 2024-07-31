Тело девочки, утонувшей в Оке, нашли спустя 3 дня

Тело 14-летней девочки, утонувшей в окрестностях Серпухова, было найдено в районе деревни Толша в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подросток приехала из Москвы с родными в парк-отель под Серпуховом. Во время отдыха на сапборде в составе группы из 13 человек девочка спрыгнула в воду в запрещенном для купания месте неподалеку от пляжа в Пущино и утонула. Ее тело было найдено приблизительно в 16 километрах от места трагедии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».