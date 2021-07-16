Рязанцев предупредили о перебоях в телетрансляциях

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В понедельник, 19 июля, на телевизионных и радиовещательных передатчиках Рязанской области проведут профилактику. Возможны перебои в трансляции некоторых каналов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтерпола.

Из-за работ в регионе возможны кратковременные приостановки трансляции 20 каналов и радиостанций. При этом отключение будут производить в то время, когда нет важных новостей и рейтинговых программ.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте РТРС «Рязанский ОРТПЦ».