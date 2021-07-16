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Пятница, 16 июля, 2021
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Рязанцев предупредили о перебоях в телетрансляциях

Елена Лобанова
Рязанцев предупредили о перебоях в телетрансляциях
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В понедельник, 19 июля, на телевизионных и радиовещательных передатчиках Рязанской области проведут профилактику. Возможны перебои в трансляции некоторых каналов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтерпола. 

Из-за работ в регионе возможны кратковременные приостановки трансляции 20 каналов и радиостанций. При этом отключение будут производить в то время, когда нет важных новостей и рейтинговых программ. 

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте РТРС «Рязанский ОРТПЦ».

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